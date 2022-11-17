Рим, , 22:55 — REGNUM Военные действия на территории б. УССР будут идти еще долго, с таким прогнозом выступил 17 ноября в интервью Corriere della Sera министр обороны Италии Гвидо Кросетто.

СВО Александр Погожев © ИА REGNUM

В настоящее время продолжается «сложный» этап конфликта, в котором Москва сделала ставку на удары по инфраструктуре, добавил он.

В 2022 году власти Италии отправили в Киев пять партий оружия, также Италия использовалась в качестве пересадочного пункта для поставок. По данным социологов, большинство (60%) граждан страны выступают против таких поставок.

Новое правительство Италии (пришло к власти в октябре 2022 года) продолжает поддерживать киевский режим морально, однако не намерено осуществлять новые поставки оружия по крайней мере до конца 2022 года.