Краснодар, , 22:49 — REGNUM Из-за сильного ветра движение паромов в Керченском проливе временно приостановлено. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 17 ноября.

В Керченском проливе Владислав Осипов © ИА REGNUM

Работа Керченской паромной переправы приостановлена в 20:20 мск. Решение принято в связи с усилением ветра, порывы которого достигают 20 метров в секунду, уточнили в ведомстве.

Автомобильных очередей на стоянках со стороны Краснодарского края нет.

ИА REGNUM ранее сообщало об ухудшении погодных условий в Керченском проливе.

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