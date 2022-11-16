Краснодар, 17 ноября, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Из-за сильного ветра движение паромов в Керченском проливе временно приостановлено. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 17 ноября.

Владислав Осипов ИА REGNUM В Керченском проливе

Работа Керченской паромной переправы приостановлена в 20:20 мск. Решение принято в связи с усилением ветра, порывы которого достигают 20 метров в секунду, уточнили в ведомстве.

Автомобильных очередей на стоянках со стороны Краснодарского края нет.

ИА REGNUM ранее сообщало об ухудшении погодных условий в Керченском проливе.