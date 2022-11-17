Мессина, Италия, , 22:39 — REGNUM Строительство первого моста с континентальной части Италии на остров Сицилия начнется в течение двух лет, заявил 17 ноября министр инфраструктуры Маттео Сальвини.

Маттео Сальвини Kasa Fue

Власти страны намерены попросить ЕС о софинансировании проекта, поскольку считают, что он имеет важное значение для всего союза, добавил министр.

Временно замороженный проект строительства моста протяженностью 3,5 километра предполагает, что строить переправу будут шесть лет, общая стоимость работ составит 4,3 млрд евро (с учетом расходов на железнодорожную инфраструктуру), за сутки по мосту смогут проезжать 18 тысяч автомобилей. При этом власти страны заявили о намерении внести изменения в изначальный проект.