Минск, 18 ноября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Крупный казахстанский инвестор, создатель онлайн-платформы Smart Satu Болатбек Оспанов закрывает свой бизнес в Белоруссии. Об этом сообщает Office Life.

Стартап

Местная компания «СмартСатуЛаб», которая с 2018 года была единственным резидентом Парка высоких технологий в Минске с казахстанским капиталом, сейчас проходит ликвидацию.

Онлайн-платформа, часть разработки которой Болатбек Оспанов в середине 2010-х доверил белорусским программистам, обеспечивает прямые контакты поставщиков с ретейлерами и рестораторами. Кроме Казахстана, еë услуги доступны в России, Турции, Сингапуре, ОАЭ и США.

Smart Satu называется одним из самых крупных и успешных стартапов Казахстана. Его оценка — $40 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Парк высоких технологий покинул датский разработчик Ciklum. В связи с этим Белоруссия осталась без присутствия американского миллиардера Джорджа Сороса, который владеет контрольным пакетом акций указанной компании.