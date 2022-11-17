Милан, Италия, , 22:15 — REGNUM Источники итальянских СМИ в партии Сильвио Берлускони 17 ноября опровергли намерение политика «вылететь в Москву», чтобы «уговорить Владимира Путина» заключить мирный договор с Киевом.

Сильвио Берлускони European People’s Party

Ранее обозреватель журнала Spectator Николас Фаррел сообщил, что Берлускони рассчитывает осуществить свое намерение еще до Рождества, чтобы войти в историю «миротворцем».

Ссылался Фаррел на сведения, полученные от одного из близких к политику лиц — журналиста и телеведущего Витторио Сгарби.