Рим, 17 ноября, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Следствием прихода мощного циклона в Италию может стать образование метрового снежного покрова в Альпах, с таким прогнозом выступили 17 ноября итальянские метеорологи.

Альпы

Как сообщалось ранее, эксперты предполагают, что в ближайшие 10 дней в стране выпадет больше осадков, чем за весь 2022 год.

В ряде регионов жителей предупреждают о возможных наводнениях и просят вести себя осторожнее на дорогах.