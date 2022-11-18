Мирослава Романенко, 18 ноября 2022, 09:14 — REGNUM В Белом доме с облегчением восприняли известие о том, что ракеты на польскую территорию запустила не российская сторона. Об этом сообщает со ссылкой на источники в руководстве Соединённых Штатов телеканал CNN.

Польша
Польша
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Высокопоставленных чиновников США заботили подробности произошедшего 15 ноября инцидента в Польше, они следили за предварительным расследованием.

Узнав, что ракета была запущена не российской стороной, они «испытали облегчение». Кроме того, источники в руководстве Штатов сознались в том, что боялись возможности того, что это Российская Федерация совершила нападение на Польшу.

Сообщение CNN обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения с сарказмом и юмором прокомментировали испуг американских политиков.

«Мне кажется или можно уже и по Польше под шумок бить?» — иронизирует Дарья.

«Пора американцам принимать поправки в устав НАТО. Они мастера по поправкам. Например, в статью 5 ввести поправку, что если нападают на второсортную страну НАТО, то впрягаться необязательно, можно просто выразить озабоченность. Или обозначить красные линии», — смеется Евгений К.

«Даже если бы мы вдарили, американцы сказали бы, что доказательств нет. Жить-то хотят», — отметил АВС.

«Конечно, это же была «добрая» [киевская], а не «агрессивная» российская [ракета]», — смеется Natalia.

«Отлегло от задницы», — смеется Наталья.

«Штаны аж пришлось менять им», — шутит Vladimir V.

«Ну правильно, с такими странами, как Россия или Иран, американцы воюют через посредников, они же не идиоты», — отреагировала Alesya P.

«Не готовы к полномасштабной войне, вот и выдохнули», — пишет «Гайка».

«Американцы только начинают понимать, кто такие [представители киевского режима] и почему с ними лучше не иметь никаких дел», — написал Artem P.

«С облегчением, НАТО!» — смеётся Есения.

«Европа и США не готовы к войне на своей территории, можно только на [территории б. УССР] громко кричать о своей крутости», — отметил O. L.

«Да, провокация была от [представителей Киева]. Не выдыхайте с облегчением, чиновники, [Киев] ещё устроит подобное, те ещё пакостники», — написал Дмитрий Р.

«А если [киевская ракета] людей убила — это нормально! Пойдёт!» — с сарказмом пишет Varvara.

Воронка на месте взрыва
Воронка на месте взрыва
Цитата из видео «Ракета упала на территорию Польши»

«Они реально считают, что если РФ втащит по Польше, то первоначальная цель — это трактор?! Идиоты!» — не понимает Алексей.

«Вообще, странно это. Сначала на каждом углу кричать, что Россия «хочет захватить весь мир», а потом с облегчением вздыхать, нет это всего лишь [киевский режим]», — добавила Ольга.

«Не надо было НАТО двигать к нашим границам. Не пришлось бы так выдыхать», — подытожил один из участников обсуждения.