Рим, , 21:53 — REGNUM Итальянское популистское «Движение 5 звезд» впервые за долгое время вышло на второе место по уровню поддержки, таковы опубликованные 17 ноября итоги исследования Youtrend.

Джузеппе Конте, лидер «Движения 5 звезд» ESOF2020 Trieste

За популистов готовы отдать голоса 17,4% граждан, что на 0,8% больше, чем две недели назад. Леволиберальная «Демократическая партия» опустилась на третье место с рейтингом 16,8%.

Самой популярной партией страны остаются «Братья Италии» во главе с премьер-министром Джорджей Мелони (29,1%). «Лига» Маттео Сальвини может рассчитывать на 8,4% голосов, партия Сильвио Берлускони — на 7%.