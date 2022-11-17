США, 17 ноября, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Британии прогнозируют усиление финансовых проблем, сообщает 17 ноября в статье для Bloomberg обозреватель Алан Кроуфорд.

Британия

Комментируя итоги состоявшегося на Бали саммита G20, автор статьи заявил о «снижении статуса Великобритании после многих лет политических и экономических потрясений».

По его прогнозам, всё будет для Британии ещё хуже, потому что королевству не избежать роста налогов и сокращения расходов. Финансовые перспективы Лондона он оценил как мрачные.