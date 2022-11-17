Рим, 17 ноября, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Суд Рима 17 ноября признал экс-премьера Сильвио Берлускони невиновным по делу о подкупе свидетелей, передают национальные СМИ 17 ноября.

European People's Party Сильвио Берлускони

Сторона обвинения утверждала, что 86-летний политик вступал в связи с несовершеннолетними проститутками, а чтобы скрыть этот факт от правосудия, пытался подкупить свидетелей.

Решение принято ввиду «отсутствия события преступления».