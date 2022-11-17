Вашингтон, 17 ноября, 2022, 22:06 — ИА Регнум. США планируют к 2040 году выпускать и продавать автомобили средней и большой грузоподъемности только с нулевым уровнем выбросов, включая школьные автобусы и тракторные прицепы, сообщает 17 ноября Reuters со ссылкой на министра энергетики.

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Во время климатического саммита COP27 в Египте США согласились следовать не имеющей обязательной силы резолюции о взаимопонимании (МОВ), которая предполагает, что к 2030 году 30% новых транспортных средств, включая автобусы и грузовики, будут иметь нулевой уровень выбросов, а к 2040 году данный показатель достигнет 100%.

«Мы должны работать вместе, несмотря на океаны и границы, чтобы достичь наших целей в области чистой энергии», — сказала министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

Напомним, что в августе администрация президента США Джо Байдена приняла законопроект о климате, налогах и лекарствах на сумму $430 миллиардов. Законопроект также подразумевает новые налоговые льготы на коммерческие электромобили.