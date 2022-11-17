Москва, 17 ноября, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Решение по делу о крушении самолета Boeing-777, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур юридически ничтожно, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Zhirinovskiy2012.ru Леонид Слуцкий

«Никаких правовых последствий вердикт для России не имеет. Юридически ничтожное решение», — констатировал Слуцкий в телеграм-канале.

Вердикт, по его убеждению, является ярчайшим примером двойных стандартов в логике реакции на инцидент с падением киевских ракет на территорию Польши.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. Расследование вела совместная следственная группа с участием представителей Киева, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. Согласно решению суда окружного суда Гааги, ЗРК «Бук» был привезен на подконтрольную Донецкой народной республике территорию из России, и был отправлен обратно, когда самолет был сбит. При этом, отмечается в приговоре, целью запуска ракеты был военный самолет, а попадание по гражданскому воздушному судну оказалось ошибкой.