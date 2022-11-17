Вашингтон, 17 ноября, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Лидер большинства Демократической партии в палате представителей США Стени Хойер покинет свой пост после того, как в результате выборов большинство перешло к республиканцам. При этом политик останется в Конгрессе и поддержит Хакима Джеффриса, который планирует возглавить демократов из палаты представителей, сообщает 17 ноября Reuters.

Lawrence Jackson Сенат США

Джеффрис является одним из главных претендентов на пост лидера Демократической партии. Он планирует занять место спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая уйдет в отставку на следующей неделе.

Отметим, что Джеффрис может стать первым законодателем-афроамериканцем, возглавившим фракцию одной из основных партий в Конгрессе.