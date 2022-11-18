18 ноября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение CNN о том, что американское правительство призвало Владимира Зеленского осторожнее комментировать инцидент с падением ракеты в Польше после того, как глава киевского режима обвинил в произошедшем Российскую Федерацию.

Оксана Переможенко, , 09:29 — REGNUM Американское руководство призвало Владимира Зеленского осторожнее комментировать инцидент с падением ракеты в Польше после того, как глава киевского режима обвинил в произошедшем Российскую Федерацию. Об этом 17 ноября со ссылкой на источники сообщает CNN.

США и УССР Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Источники американского СМИ уточнили, что после того как Зеленский примерно через час после произошедшего заявил, что на польской территории упали якобы российские ракеты, ему позвонил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан призвал представителей киевского режима осторожнее относиться к своим комментариям относительно произошедшего в Польше.

Сообщение CNN обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Киеву напомнили, что представители киевского режима зависят от США и должны подчиняться, а не заниматься самодеятельностью. Иные добавили, что Штатам не нужна третья мировая война, потому они и одернули Киев. Другие отметили, что, возможно, Штаты задумаются о том, что Киев может подставить Вашингтон.

«А главное, кто его помолчать просит? Какой-то советник!» — отметил Алексей Е.

«Холопы совсем барина не слушаются», — смеется один из участников обсуждения.

«Надо было на роль [главы киевского режима] брать разнопланового актёра, а не комика», — с мором добавил Ru Rus.

«Правильно, а то шакалята сразу завопили, а хозяин одернул. Шавки, что тут сказать? Сидеть тихо», — отреагировал Maksim L.

«Шавка совсем разошлась, покрепче ее на цепи нужно держать!» — не без сарказма призвал Mariarty.

«Зеля хочет втянуть третью сторону в этот конфликт. Хозяин сказал: «А ну цыц, не сейчас!» — добавил один из участников обсуждения.

«Зеля, к ноге…» — иронизирует Натали.

«Переигрывают хлопцы», — комментирует Анна.

«США сделали очень хороший психологический ход! Мол, смотрите, какие мы справедливые. Мы всегда на стороне правды…» — комментирует ситуацию Alex S.

«Не было команды «голос», — шутит «Дышите Не дышите».

«Вольность со стороны Зеленского и Ко, мне кажется, начинает раздражать демократов», — задумалась Dasha.

Зеленский Цитата из к/ф Слуга народа 2. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина

«Может, теперь-то до этих маразматиков дойдёт, что холопы, которых они используют для того, чтобы ослабить Россию, могут так им подгадить, что в сторону Польши полетят не С-300, а ракеты из «путинских мультиков», — комментирует Александр С.

«Призвали врать осторожно», — отреагировала Неклюдова.

«Боятся, тоже не хотят третьей мировой», — пишет Sergey L.

«А я вот до сих пор считаю, что нападение [Киева] на страну — члена НАТО требует немедленного военного ответа», — подытожил Bj Dog.