Вашингтон, 17 ноября, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Федеральный суд США 17 ноября приговорил к 20 годам тюремного заключения гражданина Китая, признанного виновным в заговоре с целью кражи коммерческих секретов у нескольких американских авиационных и аэрокосмических компаний, сообщает Reuters со ссылкой на министерство юстиции.

AlexVan Тюрьма

Сюй Яньцзюнь был осужден в ноябре 2021 года федеральным жюри по обвинению в заговоре, попытке шпионажа и краже коммерческой тайны.

По версии обвинения, китаец с 2013 года вел разведывательную деятельность в ведущих компаниях авиационной индустрии США.

Отметим, что правительство Китая назвало обвинения против Сюя «чистой фабрикацией» и потребовало, что бы «США рассмотрели это дело в надлежащем и справедливом порядке для соблюдения законных прав и интересов гражданина КНР».