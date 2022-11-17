Душанбе, , 21:16 — REGNUM 17 ноября в Душанбе на «Центральном республиканском стадионе» сборная Таджикистана по футболу сыграла вничью со сборной России. Основное время товарищеский встречи завершилось со счетом 0:0.

Валерий Карпин Fc-rostov. ru

Статистика матча (Таджикистан/Россия)

Удары 6/! 2

Удары в створ 3/3

Угловые 3/6

Нарушения 24/8

Составы команд:

Таджикистан: Ятимов, Джурабоев, Сафаров, Нанонов, Назаров, Умарбоев (Каримов, 90’), Джурабоев, Паншанбе, Рахимов (Джалилов, 58’), Мабатшоев (Алиджони, 90’), Джалилов (Самиев, 77’).

Россия: Селихов (Песьяков, 46’), Солдатенков, Осипенко, Макарчук, Хлучевич, Глебов, Уткин, Миранчук (Захарян, 46’), Чалов (Сычевой, 46’), Пиняев (Фомин, 84’), Садулаев (Мостовой, 79’).