Вашингтон, , 21:31 — REGNUM Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси уйдет с поста на следующий день, так как республиканцы обрели большинство по итогам промежуточных выборов, сообщает 17 ноября Reuters.

Нэнси Пелоси Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Пелоси, 82-летняя либералка из Калифорнии, в прошлом дважды занимала пост спикера палаты представителей, представляя штат Сан-Франциско.

Отметим, что после ухода Пелоси одним из главных претендентов на пост лидера Демократической партии в палате может стать Хаким Джеффрис из Нью-Йорка. При этом Джеффрис может стать первым законодателем-афроамериканцем, возглавившим фракцию одной из основных партий в Конгрессе.