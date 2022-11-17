Москва, , 21:07 — REGNUM Перечень сведений, которые могут использовать против безопасности России, утверждён ФСБ. Документ опубликован 17 ноября на официальном портале правовой информации.

Забор. ФСБ Ruslan Krivobok

В приказе, с 1 декабря 2022 года вступающем в силу, говориться: «Утвердить прилагаемый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ».

Речь идёт о военных сведениях, не содержащих составляющую государственную тайну информацию: например, об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической обстановки.

И о военно-технических сведениях, не содержащих информации, составляющей государственную тайну: например, сведения о тактико-технических характеристиках и возможностях боевого применения образцов вооружения, военной и специальной техники — за исключением сведений, находящихся в открытом доступе.