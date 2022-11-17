Осло, , 20:55 — REGNUM Норвегия по-прежнему должна полагаться на сдерживание в Арктике для обеспечения безопасности. Высказывание «Крайний Север, низкая напряженность» должно оставаться видением лучшего будущего. Об этом заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт, сообщает High North News.

Норвегия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы по-прежнему должны полагаться на сдерживание и уверенность для обеспечения нашей собственной безопасности. Наше высказывание «Крайний Север, низкая напряженность» должно оставаться нашим видением лучшего будущего», — заявила Хюитфельдт в ходе конференции в Осло, посвящённой России.

Она также отметила, что Норвегия продолжит сотрудничество с Россией в областях, где у сторон есть общие интересы. Осло стремится сохранять гибкость в политике в отношении России. Кроме того, такой же политики должны придерживаться партнёры и союзники Норвегии. Однако мнения о необходимости сотрудничества расходятся.

«Мнение Норвегии было сформировано нашим членством в НАТО. Также оно было сформировано благодаря нашим тесным связям с Россией на Севере. Благодаря нашему прагматичному и практическому сотрудничеству с Россией и нашей истории, в частности, освобождением Восточного Финнмарка во время Второй мировой войны. Но этот опыт отличается от опыта наших партнеров», — добавила глава МИД Норвегии.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия считает повышение готовности Вооружённых сил Норвегии беспрецедентным шагом.

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