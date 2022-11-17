Осло, 17 ноября, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Норвегия по-прежнему должна полагаться на сдерживание в Арктике для обеспечения безопасности. Высказывание «Крайний Север, низкая напряженность» должно оставаться видением лучшего будущего. Об этом заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт, сообщает High North News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Норвегия

«Мы по-прежнему должны полагаться на сдерживание и уверенность для обеспечения нашей собственной безопасности. Наше высказывание «Крайний Север, низкая напряженность» должно оставаться нашим видением лучшего будущего», — заявила Хюитфельдт в ходе конференции в Осло, посвящённой России.

Она также отметила, что Норвегия продолжит сотрудничество с Россией в областях, где у сторон есть общие интересы. Осло стремится сохранять гибкость в политике в отношении России. Кроме того, такой же политики должны придерживаться партнёры и союзники Норвегии. Однако мнения о необходимости сотрудничества расходятся.

«Мнение Норвегии было сформировано нашим членством в НАТО. Также оно было сформировано благодаря нашим тесным связям с Россией на Севере. Благодаря нашему прагматичному и практическому сотрудничеству с Россией и нашей истории, в частности, освобождением Восточного Финнмарка во время Второй мировой войны. Но этот опыт отличается от опыта наших партнеров», — добавила глава МИД Норвегии.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия считает повышение готовности Вооружённых сил Норвегии беспрецедентным шагом.

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