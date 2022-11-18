18 ноября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена о том, что ответственность за взрыв ракеты на польской территории якобы несет российская сторона.

Мирослава Романенко, , 08:58 — REGNUM Ответственность за взрыв ракеты на польской территории якобы несет российская сторона, считает государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, о чём он заявил в ходе выступления перед журналистами на Азиатско-Тихоокеанском саммите в Бангкоке.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам политика, он обсудил расследование произошедшего в Польше с представителями Киева.

«Каким бы ни было его окончательное заключение, мы уже знаем сторону, несущую конечную ответственность за этот трагический инцидент — Россию», — приводит его слова The Times of Israel.

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Заявление Блинкена обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что не ожидали от представителя США ничего другого, кроме обвинения в адрес России.

«Да-да! И мировая революция, и глобальное потепление, и вымершие динозавры — это тоже МЫ! Наслаждайтесь моментом, «больной». Доктор с успокоительным на подходе…» — с сарказмом отреагировала Светлана Л.

«Было бы странно, если бы они этого не сказали», — прокомментировала Dame.

«Никогда такого не было, и вот опять ©», — добавила Анастасия.

«Блинкен Байдену перечит , получается?» — не понимает Lucyannita.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

«Всегда и во всём виновата Россия, мы уже к этому привыкли», — отметила Алла Г.

«Ну хорошо, пусть так! И дальше что? Что они нам за это сделают? Пальчиком погрозят? Так грозили, нам плевать», — отреагировал S. R.

«Фактически дали [киевскому режиму] разрешение обстреливать своих европейских хозяев. Виноватыми же всё равно русских назначат», — написала Elizaveta.

«Если нет виноватых, то их назначают», — с сарказмом отметил Виктор.

«Ну да, ракета еще советская, Россия — преемник СССР — Россия виновата», — написала Елена.

«Логика простая, если у Вас есть, например, BMW, и вы на ней собьёте насмерть человека (ну или врежетесь в трактор), то виноват будет производитель, потому что если бы он не произвёл автомобиль, вы бы его не купили и не врезались», — не без сарказма проиллюстрировал ситуацию еще один участник обсуждения.

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