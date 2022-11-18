18 ноября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова шерпы России о том, что G7 утратила своё доминирование над G20.

Тимур Кондратьев, , 09:22 — REGNUM Заявление шерпы (доверенное лицо руководителя страны) Российской Федерации Светланы Лукаш о том, что итоговая декларация, принятая на саммите G20, который прошёл на Бали, показывает, что позиция «Большой семёрки» утратила своё доминирование в «Большой двадцатке», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 17 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Америка. США Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Лукаш, новая итоговая декларация G20 самым явным образом отличается от деклараций прошлых лет, в которых прослеживалось влияние стран — участниц «Большой семёрки». Шерпа России утверждает, что G20 в этом году «удалось полностью сбалансировать язык в интересах и развивающихся экономик тоже».

«Где Россия, там сила. Без России силы нет», — считает Александра П.

Многие пользователи рады видеть, как гегемония Америки постепенно сходит на нет. Отныне Байден и его свита не могут влиять на мир также, как это делали его предшественники на протяжении десятилетий.

«Правильно, молодцы! Пора уже уходить от западного доминирования», — призывает Виолетта Ф.

«На самом деле, давно пора было уходить от однополярной модели управления миром. Как минимум потому, что многие страны хотят реальной независимости, а не только на бумаге», — написала Вера Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия дала бой однополярному миру и с удивлением для себя обнаружила, что её окружает множество сторонников, которые пока что робко, но тем не менее начинают подавать голос против власти коллективного Запада.

«Отлично! До стран всё-таки доходит, что политика стран-агрессоров, коими являются Америка и её союзники, тянет мир к войне, голоду и бедности», — пишет Miha P.

«Страны устали от того, что творит Запад со всем миром, и к России прислушиваться начали», — отметила Мария Г.

Советский плакат «Остановить агрессора!». 1958

«Сейчас мир постепенно отходит от западного доминирования, а потому и голоса G7 уже не имеют такого влияния, как раньше», — отметил Кирилл В.

Часть людей полагает, что США так просто свои позиции сдавать не собираются, а значит, будут бить по самым больным местам всех, кто осмелился противиться её воле. Граждане уверены, что маленькая победа G20 не должна стать предметом обольщения для сторонников многополярного мира, избавившегося от единоличного диктата Запада.

«Страшный сон Штатов сбывается — они теряют своё влияние на мир. Значит, в дальнейшем они будут идти на всё, чтобы отстоять свой трон. Для них все средства хороши, даже самые бесчеловечные», — указывает Ольга Б.

«Вот только не все страны способны сказать США «пока». Они же находятся под их влиянием до сих пор. Гегемон свои колонии не отпустит так просто», — предупреждает Надежда Г.

«Тем не менее Европа и США до сих пор две могучие силы. С ними приходится считаться. Пройдёт лет десять, и они зачахнут, но пока что гегемония полностью не отменена», — считает Валентин С.

Напомним, 17 ноября шерпа Российской Федерации Светлана Лукаш заявила в беседе с РИА Новости о том, что итоговая декларация, принятая на саммите G20, который прошёл на Бали, показывает, что позиция «Большой семёрки» утратила своё доминирование в «Большой двадцатке».