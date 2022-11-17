Бишкек, , 20:25 — REGNUM Доступ к соцсети TikTok из Киргизии необходимо заблокировать, поскольку её контент не соответствует менталитету киргизского народа. Об этом заявил депутат Жаныбек Кыдыкбаев на заседании республиканского парламента.

Сервис Tik Tok

«В TikTok показывают алкоголь, наркотики, голые тела и насилие. А ведь эти ролики смотрят наши дети. Министерство цифрового развития может заблокировать, чтобы не портить будущее поколение? Если не можете закрыть, надо бороться другими способами», — подчеркнул он.

Парламентарий предложил в этом случае запустить ролики с пропагандой традиций киргизского народа — учить детей и подростков уважать старших и заботиться о младших.

В ответ на это замминистра культуры Чынгыз Эсенгул уулу сообщил, что в скором времени руководство ведомства планирует встретиться с представителями американской корпорации «Meta Platforms» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы обсудить деятельность социальных сетей в Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что ранее политики в Киргизии неоднократно предлагали запретить TikTok на территории республики.

Так, 15 сентября 2022 года на пленарном заседании республиканского парламента депутат Надира Нарматова предложила заблокировать доступ к этой соцсети, заявив при этом, что ролики из TikTok спровоцировали резкий рост количества случаев насилия над подростками.

По мнению народной избранницы, «TikTok создан, чтобы отрицательно влиять на молодёжь Киргизии».