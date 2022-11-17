Москва, , 20:28 — REGNUM Популярный российский блогер Настя Рыжик (Анастасия Балашова) стала жертвой мошенников. Об этом сообщил портал Super.

Телефонный мошенник (сс) bssmadeit

По данным источника, злоумышленники позвонили блогеру и представились сотрудниками полиции. Мошенники убедили девушку, что ее счета находятся под угрозой, после чего соединили с «представителями банка». Впоследствии преступники смогли получить удаленный доступ к смартфону Балашовой и сняли с ее счетов свыше 897 тыс. рублей в три транзакции.

Вскоре блогер осознала, что стала жертвой обмана и написала заявление в полицию.

Напомним, Настя Рыжик начала творческую деятельность в 2016 году, публикуя в интернете различные юмористические сценки из подростковой жизни. В настоящий момент на YouTube-канал блогера подписаны более 1,4 млн человек.