Ярославль, 17 ноября 2022, 21:38 — REGNUM Художественным руководителем Ярославского государственного академического театра драмы имени Ф. Волкова станет актёр и режиссёр, народный артист России Валерий Кириллов. Об этом в своём телеграм-канале сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
Должность художественного руководителя стала вакантна после трагической гибели в ДТП Сергея Пускепалиса 20 сентября этого года. Кириллов много лет служит в театре имени Волкова, помимо актёрской работы он поставил несколько спектаклей.
Министр культуры пожелала новому художественному руководителю удачи и успехов на новой должности.
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