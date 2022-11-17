Ярославль, , 21:38 — REGNUM Художественным руководителем Ярославского государственного академического театра драмы имени Ф. Волкова станет актёр и режиссёр, народный артист России Валерий Кириллов. Об этом в своём телеграм-канале сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

Валерий Кириллов телеграм-канал Ольги Любимовой

Должность художественного руководителя стала вакантна после трагической гибели в ДТП Сергея Пускепалиса 20 сентября этого года. Кириллов много лет служит в театре имени Волкова, помимо актёрской работы он поставил несколько спектаклей.

«В Волковском театре он абсолютно свой человек. Благодаря таланту, многолетней верности учреждению Валерий Кириллов заслужил огромный авторитет у коллег. Уверена, что он поможет справиться с управленческими задачами», — написала Ольга Любимова.

Министр культуры пожелала новому художественному руководителю удачи и успехов на новой должности.

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