Ярославль, 17 ноября, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Художественным руководителем Ярославского государственного академического театра драмы имени Ф. Волкова станет актёр и режиссёр, народный артист России Валерий Кириллов. Об этом в своём телеграм-канале сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

телеграм-канал Ольги Любимовой Валерий Кириллов

Должность художественного руководителя стала вакантна после трагической гибели в ДТП Сергея Пускепалиса 20 сентября этого года. Кириллов много лет служит в театре имени Волкова, помимо актёрской работы он поставил несколько спектаклей.

«В Волковском театре он абсолютно свой человек. Благодаря таланту, многолетней верности учреждению Валерий Кириллов заслужил огромный авторитет у коллег. Уверена, что он поможет справиться с управленческими задачами», — написала Ольга Любимова.

Министр культуры пожелала новому художественному руководителю удачи и успехов на новой должности.