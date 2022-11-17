Нижневартовский район, Югра, 17 ноября, 2022, 20:21 — ИА Регнум. Жителя Нижневартовского района ХМАО Сергея Казамкина президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества. Об указе главы государства корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе муниципалитета.

nvraion.ru Сергей Казамкин Фото пресс-службы Нижневартовского района

Сергей Казамкин награждён орденом Мужества за самоотверженность и отвагу, проявленную во время специальной военной операции.

Сергей после армии пошёл служить по контракту в зону СВО. В мае он вернулся в родной район. Сейчас Сергей Казамкин мобилизован и находится на учебном полигоне в Омске. Орден Мужества ему вручили представители военного комиссариата Нижневартовска и Нижневартовского района.

«Наши солдаты в ходе специальной военной операции проявляют высшие человеческие качества — верность правде и справедливости, взаимовыручка. Именно они пишут новую страницу истории России, являясь примером доблести и чести для своих соотечественников», — с гордостью заявляют в районной администрации.

Отмечается, что в августе 2022 года орден Мужества вручили ещё одному жителю Нижневартовского района — Акраму Газизуллину.