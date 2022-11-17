Вашингтон, 17 ноября, 2022, 20:21 — ИА Регнум. Проблемы с поставкой необходимого объёма оружия Киеву испытывает нынешняя американская администрация, заявили неназванные источники телеканалу CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM ПЗРК

Как оказалось, команда президента США Джо Байдена, финансирующая ВСУ, столкнулась в этом отношении с «серьёзным вызовом». Уточняется, что есть проблемы со снарядами артиллерии калибра 155 мм, с ПЗРК Stinger.

Не хватает и ракет HARM, M31 GMLRS и Javelin, несмотря на активное их производство. Американскую армию этот дефицит, как отмечают источники, не истощает, поскольку у Пентагона предусмотрены для своих военных отдельные запасы оружия.