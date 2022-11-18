18 ноября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что представителям киевского режима не разрешат участвовать в расследовании инцидента с падением ракеты в Польше.

Оксана Переможенко, , 09:21 — REGNUM Представителям киевского режима разрешат ознакомиться с расследованием инцидента с падением ракеты на польской территории, однако участвовать в расследовании они не смогут. Соответствующее заявление сделал польский президент Анджей Дуда.

Польша и б. УССР Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Если гости с [территории бывш. УССР] захотят увидеть действия и расследование, то им это можно показать, но если речь идет об участии в расследовании, о доступе к документам, к информации, то это уже требует конкретных оснований в части международного права и международных договоров», — приводит слова Дуды РИА Новости.

Заявление польского лидера обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что представителям Киева таким образом указали их место. Другие не понимают, как принимать участие в расследовании может преступник.

«Как преступник может участвовать в расследовании?» — отреагировал один из участников обсуждения.

«А чего [киевскому режиму] переживать? В любом случае россияне «виноваты». Вся Европа об этом высказалась!» — добавил «ТТ».

«Правильно, а то посади свинью за стол…» — пишет Андрей Б.

«И руками ничего не трогать!» — с сарказмом отреагировал Alex.

Владимир Зеленский Интернет-представительство главы киевского террористического режима

«Как так? Это зрада (неудача, провал — О. П.), братья поляки», — добавил А. Л.

«Ребята, вот вам документы, но только вы их не трогайте руками и, самое главное, не читайте, а так…» — проиллюстрировала ситуацию Taysl.

«Маленькая, но ссора между «европейскими» державами. Как приятно! Продолжайте и не сдерживайте себя!» — смеется Тина.

«Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» — отреагировала Роза, процитировав фрагмент из повести «Тарас Бульба».

«Знайте своё место! В стойло! Хозяева не разрешили!» — не без сарказма отметил Артем М.

«Но люди-то погибли, ваши союзники, нужно извиниться, так мол и так, не туда попали, бывает. Я серьёзно, [жители территории б. УССР] в Польше живут, извинитесь перед поляками», — призвал Александр А.

«Правильно, а то Зеленский ещё подменит ракету», — шутит Александра.

«Ого. Они не заболели?» — отреагировал Sergey B.

«Поучаствовали в инциденте и хватит. У вас эпизодическая роль. Холопы должны знать своё место! Пан сказал», — с сарказмом пишет Дмитрий.

«Как так? Они же там уже и пару грузовиков с обломками российских ракет приготовили в Польшу везти», — с юмором подытожила Елена Ш.