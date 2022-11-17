Москва, 17 ноября 2022, 20:03 — REGNUM На базе московского индустриального парка «Руднево» будет сформирован Федеральный центр беспилотных авиасистем. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Соглашение подписано между Москвой, Минпромторгом и АНО «Платформа Национальной технологической инициативы».
В центре организуют деятельность конструкторов, производителей и испытателей. Здесь же начнется работа учебного центра для подготовки специалистов для беспилотной авиации.
Кроме того, на территории «Руднево» также появится зона свободных полетов для тестирования разработок.
Напомним, в Москве и Московской области активно занимаются тестированием беспилотных систем. Так, в Зеленограде продолжительное время функционирует уникальная лаборатория по тестированию беспилотных систем.