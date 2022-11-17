Варшава, 17 ноября, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Киев будут знакомить с итогами расследования падения ракет на территории Польши, но не допустят непосредственно к его участию, заявил 17 ноября польский президент Анджей Дуда.

Сайт президента Польши Зеленский и Дуда

Комментируя сложившуюся ситуацию вокруг расследования взрывов на границе с территорией б. УССР, произошедших в результате падения ракет 15 ноября, Дуда сказал, что «увидеть расследование» гости из Киева смогут, им «можно показать».

Но не может быть и речи пока «об участии в расследовании». «Это уже требует конкретных оснований в части международного права», — заявил Дуда.