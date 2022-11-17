Калуга, , 19:40 — REGNUM Почётное звание «Город воинской доблести» было присвоено сегодня, 17 ноября городу Калуга решением Законодательного собрания области. Ранее ходатайство об этом городской думы Калуги было поддержано областной комиссией по присвоению региональных почётных званий. Поддержал его и калужский городской совет ветеранов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Площадь Победы в Калуге Страница Дмитрия Денисова в социальной сети «ВКонтакте»

«Благодарю депутатов Калуги за подобную инициативу, депутатов Законодательного собрания Калужской области и руководство региона за её поддержку!» — прокомментировал это решение в социальных сетях городской голова Калуги Дмитрий Денисов.

Депутаты калужского областного парламента также проголосовали за то, чтобы присвоить деревням Ивановское, Савино, Захарово и Угрюмово сельского поселения «Деревня Ивановское» Износковского района, на территории которых в годы Великой Отечественной шли ожесточенные бои, почётное звание «Рубеж воинской доблести».

Почётные звания Калужской области «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести» были учреждены в 2013 году. Они присваивается населенным пунктам, ставшим ареной ожесточенных сражений, в ходе которых защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм.