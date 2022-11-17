Ханты-Мансийск, , 19:34 — REGNUM В Ханты-Мансийском автономном округе по факту не расселения аварийного дома в Югорске возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Сотрудник СКР СУ СКР по ЯО

По версии следствия, должностными лицами администрации Югорска длительное время не принимаются меры к расселению жильцов дома по ул. Мира, признанного в 2019 году аварийным и подлежащим сносу. В результате бездействия местных властей несколько семей вынуждены жить в антисанитарных и опасных для жизни условиях.

В отношении должностных лиц Югорска возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава СК России Александр Бастрыкин 17 ноября поручил руководителю СУ СКО по ХМАО Михаилу Мокшину принять меры к восстановлению прав жильцов дома по ул. Мира в городе Югорске.

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