Икалуит, Канада, , 20:59 — REGNUM Главной автомагистралью в канадской Арктике является лёд, который обеспечивает доступ к земле и продовольствию, объединяет сообщества. С каждым годом изменение климата делает передвижения по льду менее предсказуемыми, что сказывается на жизни северян и экономике северной части страны. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщает National Observer.

Флаг Канады Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По всей северной части Канады и без того слабо развитые транспортные сети, необходимые для доступа к ресурсам, медицинской помощи и путешествий, сталкиваются с растущими угрозами из-за потепления климата, происходящего почти в три раза быстрее, чем в среднем по миру.

Многие северные общины и горнодобывающие предприятия полагаются на зимние дороги для ежегодных поставок топлива, строительных материалов и других товаров, слишком дорогих для транспортировки по воздуху. Изменение климата сокращает время, в течение которого эти дороги могут оставаться открытыми.

Согласно отчёту канадского института изменения климата, более половины северных зимних дорог могут стать нестабильными в ближайшие 30 лет. По прогнозам, ущерб, нанесенный дорогам в результате изменения климата, может превысить 70 миллионов долларов в год на Юконе и 50 миллионов долларов на Северо-Западных территориях, если не будут приняты меры по адаптации.

Северная Канада уже давно имеет значительный разрыв в инфраструктуре по сравнению с южной частью страны. Деградация вечной мерзлоты, оползни, наводнения и лесные пожары среди других последствий изменения климата только усугубляют проблему.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в канадский арктический населённый пункт Сакс-Харбор, Северо-Западные территории, из-за сложных погодных условий не смогли прийти баржи со снабжением. Суднам помешали сильные ветра и лёд в море Бофорта.

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