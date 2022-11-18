18 ноября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова президента Турции о том, что, по его информации, Россия и США договорились не применять ядерный арсенал.

Светлана Рыбина, , 09:14 — REGNUM Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Российская Федерация и Соединённые Штаты Америки договорились воздерживаться от применения ядерного оружия, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Позвольте мне сказать вам следующее: информация, которую я получил от моего начальника разведки о том, будут ли Россия и США применять здесь ядерное оружие, заключается в том, что на данный момент обе стороны не будут предпринимать никаких попыток использовать ядерное оружие», — рассказал турецкий президент.

«Если долго воздерживаться, может наступить импотенция. Лучше друг друга в форме поддерживать, я считаю», — написал Алексей Б.

Многие пользователи восприняли это заявление как подтверждение, что ядерная угроза, долгие месяцы нависавшая над миром, наконец-то исключена и Россией, и Соединёнными Штатами.

«Надеюсь на благоразумие Запада. И надеюсь на то, что эти террористы в Киеве не спровоцируют ситуацию, что приведёт к ядерной катастрофе», — пишет Оля П.

«Новый пакт Молотова — Риббентропа?» — задаётся вопросом Иван Г.

Но не все разделили такое спокойствие. Некоторые граждане уверены, что Америка всегда ищет для себя выгоду, и любые договорённости для неё не преграда, тем более словесные.

«Сталин тоже в 1939 году заключил с Гитлером договор о ненападении. Гитлер тоже обещал, и в итоге мы знаем не понаслышке, сколько стоит довериться коллективному Западу», — напомнила Наталья Л.

«Верить США — себя не уважать», — указывает Ирина П.

«Мы им так и поверили. У США вдруг взыграло благоразумие и миролюбие. Да-да, конечно», — написал Николай К.

Часть людей напомнила о том, что ядерная угроза, как информационный шум, возникла как раз таки благодаря американцам, которые на каждом углу кричали о том, что Россия сошла с ума и вот-вот нанесёт ядерный удар.

«Знаете золотое правило? Если кто-то постоянно говорит о недопустимости чего-то, то, скорее всего, он это и сделает. США постоянно говорят о недопустимости применения ядерного оружия, но не удивлюсь, если США сами попытаются его применить, просто потому, что им не впервые нарушать свое слово и им это будет выгодно», — предрекает Алиса О.

«Помнится мне, ядерное оружие применяла в истории всего одна страна, та самая со свободой слова, в которой сейчас самое большое число заключённых в мире», — подметил Vladimir R.

Атомная бомбардировка города Нагасаки 9 августа 1945 года

Нашлись и те, кто считает Америку заинтересованной в том, чтобы на территории бывшей УССР произошёл ядерный взрыв, в отличие от той же России, для которой это обернётся сущим кошмаром.

«России вообще не с руки ядерное оружие применять. У себя же под боком! Бред полный. Зато вот Америке на другом конце земного шара бахнуть ядеркой — самое приятное, наверное, будет», — предполагает Евгений Р.

«Помимо ядерного арсенала у нас есть чем влупить кое-кому, если очень попросят», — отметила Алекса К.

Напомним, 17 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил по возвращении с саммита G20, проходившего в Индонезии, о том, что Российская Федерация и Соединённые Штаты Америки договорились воздерживаться от применения ядерного оружия.