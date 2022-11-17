Салехард, 17 ноября, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Ямальский общественник Мовлуд Бакиров предложил присвоить обновлённому аэропорту в Надыме имя министра газовой промышленности СССР, бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина. Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

Александр Стручков Виктор Степанович Черномырдин

Мовлуд Бакиров, лично знавший Виктора Черномырдина, с данной инициативой обратился в Общественную палату ЯНАО. Общественник отметил, что Черномырдина считают «отцом Газпрома». По мнению активиста, именно Виктор Черномырдин способствовал развитию Ямала.

Председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин в свою очередь напомнил, что существует определённая процедура для случаев наименования, пообещав рассмотреть инициативу Мовлуда Бакирова на площадке региональной палаты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аэропорт Надыма ждут преобразования. Проектно-сметную документацию на первый этап реконструкции и технического перевооружения авиационного комплекса одобрила Главгосэкспертиза России в марте 2022 года.

Напомним, Черномырдин возглавлял правительство России в 1992–1998 годах.