Брянск, 17 ноября 2022, 19:15 — REGNUM Заслуженный артист РФ Владимир Мусатов скончался в Брянске на 78-м году жизни. Об этом сообщили представители Брянского областного театра драмы им. А. К. Толстого во «ВКонтакте».
Причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь. «Не стало прекрасного человека, которого многие знали, любили и уважали. Вся трудовая деятельность Владимира Андреевича была связана со службой в театрах», — написали представители театра.
Напомним, Владимир Мусатов с 1974 по 1999 годы работал в театре драмы им. А. К. Толстого, а с с 1999 по 2009 годы выступал в Брянском театре юного зрителя. В 2004 году ему присвоили звание заслуженного артиста РФ.