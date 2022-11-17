Сыктывкар, 17 ноября, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Власти Коми увеличат размер единовременной выплаты участникам спецоперации. Об этом в видеообращении заявил глава Коми Владимир Уйба.

Дарья Драй ИА REGNUM Построение мобилизованных

«Правительство Коми увеличило единовременную денежную выплату призванным по мобилизации и добровольцам до 150 тысяч рублей. Первая часть выплаты — 100 тысяч рублей — уже получена всеми жителям республиками, призванными в Вооруженные силы, еще 50 тысяч им будет перечислено до конца ноября», — завил чиновник.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти Коми обещали снабдить участников СВО бронежилетами.