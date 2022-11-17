17 ноября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили победу российского Газпрома над финской компанией Gusum в Арбитражном суде Стокгольма.

Тимур Кондратьев, , 20:41 — REGNUM Постановление Арбитражного трибунала в Стокгольме (Швеция), согласно которому судебный орган обязал финскую компанию Gusum, отказавшуюся оплачивать российский газ в рублях, выплатить задолженность в размере €300 млн за поставки топлива, образовавшуюся перед Газпромом, а также проценты за просрочку оплаты, указав при этом на законность требований российской компании, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 17 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Газ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Гуд-бай, нефтедоллар! Да здравствует нефтерубль!» — написал Пётр П.

Многие пользователи посчитали, что произошло невероятное событие — европейский суд встал на сторону России. Такого не было очень и очень давно, что, конечно же, не может не радовать российских граждан.

«Ну, хоть где-то в дикарской Европе чтут букву закона», — отметил Никита У.

«О как! Арбитраж на стороне российской компании!» — удивляется Саровский Б.

Некоторые комментаторы начали подозревать, что Швеция не такая уж и «общеевропейская», какой хочет казаться. Граждане уверены, что если и стоит искать справедливости в Европе, то лучше это сделать на шведской земле.

«Удивительно прям. Видимо, этот арбитраж оказался действительно независимым судебным органом», — пишет Алексей Е.

«Лайфхак для всех российских компаний — судитесь в Стокгольме! Шведы, походу, реально нейтралитет пытаются сохранить», — подметил Антон Ф.

Часть людей полагает, что отныне европейским недружественным партнёрам не удастся использовать мульку, согласно которой Россия якобы незаконным образом требует от своих клиентов оплачивать поставки газа в рублях.

«В общем, получается, что российское руководство вполне законные решения принимало и не нарушало никаких контрактов», — указывает Елисей Р.

«А сколько было воя, что никто якобы платить в рублях не будет, помните? Платят теперь как миленькие, да ещё и европейский суд признаёт требования России законными», — написала Юлия Б.

Газ за рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что правила игры резко поменяли свой вектор. Россия наконец-то получила юридический документ, подтверждающий её правоту.

«Пускай теперь ЕС попляшет под нашу дудку. А то достали уже права качать», — пишет Андрей К.

«Так это же в принципе наши ресурсы, мы можем по факту выставлять свои требования странам-закупщикам. Да и у них других вариантов сейчас нет. Что они сделают? Откуда газ возьмут?» — спрашивает Салават П.

Нашлись и те, кто считает, что после такого решения арбитража у России появился шанс восстановить справедливость и вернуть утраченную прибыль.

«Всего один вопрос: почему финская компания сама не могла прийти к тому, чтобы согласиться на наши условия? Ведь оказались законными. То есть финны принципиально решили нарушить букву закона, чтобы не платить России», — отметила Елизавета С.

«А им говорили — платите в рублях. Сами виноваты теперь!» — указывает Богдан Г.

Напомним, 17 ноября пресс-служба компании «Газпром» сообщила о том, что Арбитражный трибунал в Стокгольме обязал финскую компанию Gusum, отказавшуюся оплачивать российский газ в рублях, выплатить задолженность в размере €300 млн за поставки топлива, образовавшуюся перед Газпромом, а также проценты за просрочку оплаты, указав при этом на законность требований российской компании.