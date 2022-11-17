Гаага, Нидерланды, , 18:55 — REGNUM К пожизненным срокам заочно приговорил суд Гааги Игоря Гиркина (Стрелкова) и двух других фигурантов дела катастрофы рейса MH17 (17 июля 2014 г. лайнер разбился) — Леонида Харченко и Сергея Дубинского.

Крушение рейса MH17 Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом 17 ноября на суде заявил судья Хендрик Стинхейс. Также суд обязал виновных выплатить компенсацию семьям 298 погибших в размере €16 млн.

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Ранее сообщало ИА REGNUM, что Гиркин, Дубинский и Харченко признаны гаагскими судьями виновными в гибели пассажиров лайнера рейса MH17.

Суд указал на то, что Гиркин занимал высокую должность в ДНР и несёт, таким образом, ответственность за гибель людей, поскольку лайнер якобы «сбили из российского «Бука».