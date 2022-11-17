Гаага, Нидерланды, 17 ноября, 2022, 18:55 — ИА Регнум. К пожизненным срокам заочно приговорил суд Гааги Игоря Гиркина (Стрелкова) и двух других фигурантов дела о катастрофе рейса MH17 (17 июля 2014 г. лайнер разбился) — Леонида Харченко и Сергея Дубинского.

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение рейса MH17

Об этом 17 ноября на суде заявил судья Хендрик Стинхейс. Также суд обязал виновных выплатить компенсацию семьям 298 погибших в размере €16 млн.

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Ранее сообщало ИА REGNUM, что Гиркин, Дубинский и Харченко признаны гаагскими судьями виновными в гибели пассажиров лайнера рейса MH17.

Суд указал на то, что Гиркин занимал высокую должность в ДНР и несёт, таким образом, ответственность за гибель людей, поскольку лайнер якобы «сбили из российского «Бука».

Крушение пассажирского самолёта Boeing-777-200ER компании Malaysia Airlines, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH-17, произошла 17 июля 2014 года на востоке территории б. УССР в разгар «антитеррористической операции», которую проводил Киев против русского населения Донбасса. При крушении лайнера погибли все 298 человек, находившиеся на его борту.

Самолёт упал неподалёку от населённого пункта Грабово Горловского района ДНР. Киевский режим сразу же обвинил в случившемся ополчение ДНР. В республике ответили, что не имеют для такого удара технических возможностей. По данным Российской Федерации, самолёт сбила ракета киевских формирований.

В ходе судебного расследования и слушаний во внимание были приняты показания анонимных свидетелей, якобы подтверждающие вину России. При этом не рассматривались свидетельства жителей населённого пункта Амвросиевка, лично видевших запуск ВСУ ракеты из ЗРК «Бук».

Также был проигнорирован натурный эксперимент корпорации «Алмаз-Антей», опровергающий основную версию, а также представивший доводы, что сбившая лайнер устаревшая ракета могла быть только в распоряжении у киевских боевиков и в России давно не используется.

Без внимания остались и данные российского локатора «Утёс-Т», переданные Нидерландам представителями Генпрокуратуры РФ и доказывающие невозможность запуска ракеты из района населённого пункта Снежное, как это утверждается в фабуле обвинения.