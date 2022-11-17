Вологда, , 18:47 — REGNUM В Вологодской области отмечено замедление годовой инфляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в отделения ЦБ Вологда.

Инфляция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В октябре годовая инфляция в регионе замедлилась до 13,7% после 14,8% в сентябре, прирост цен на продовольственные товары снизился с 16,1% до 13,4%», — сообщили в отделении.

Одна из основных причин снижения темпов инфляции — сокращение потребительской активности населения.

«Покупатели понимают, что товары по-прежнему можно найти на полках магазинов. Чем быстрее будут налаживаться торговые связи и перестраиваться производство, тем медленнее будет рост цен», — пояснил управляющий Отделением Вологда Банка России Алексей Щербинин .

Кроме того, на ценообразование повлиял хороший урожай — снизился годовой темп прироста цен на молоко, творог и сметану.

Как сообщало ИА REGNUM, на Вологодчине в два раза увеличилась урожайность зерновых.

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