Вологда, 17 ноября 2022, 18:47 — REGNUM В Вологодской области отмечено замедление годовой инфляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в отделения ЦБ Вологда.
«В октябре годовая инфляция в регионе замедлилась до 13,7% после 14,8% в сентябре, прирост цен на продовольственные товары снизился с 16,1% до 13,4%», — сообщили в отделении.
Одна из основных причин снижения темпов инфляции — сокращение потребительской активности населения.
Кроме того, на ценообразование повлиял хороший урожай — снизился годовой темп прироста цен на молоко, творог и сметану.
Как сообщало ИА REGNUM, на Вологодчине в два раза увеличилась урожайность зерновых.
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