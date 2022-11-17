Мариуполь, ДНР, , 18:57 — REGNUM Почти 800 рабочих из Ленинградской области круглосуточно ведут работы по восстановлению жилых домов в одном из кварталов города Мариуполь Донецкой Народной Республики (ДНР), чтобы жители города, пережившего боевые действия, смогли до конца года вернуться в свои дома. Об этом сообщил 17 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Восстановление Мариуполя t. me/lenobladminka

В рамках рабочей поездки в ДНР глава Ленобласти посетил подведомственный региону город Енакиево и квартал Мариуполя, где специалисты Ленобласти ведут активную работу по восстановлению городского хозяйства.

«Ситуация в городе трудная, настроение у людей разное, но все надеются на восстановление нормальной жизни, и что никогда больше сюда не придёт война», — сказал Дрозденко.

Глава Ленобласти уточнил, что областные специалисты организуют строительные работы в мариупольском квартале между улицей Куинджи и проспектом Металлургов. До конца года здесь необходимо отремонтировать 22 жилых дома, закрыть тепловые контуры, заменить окна, сделать кровлю, подать тепло, чтобы жильцы смогли вернуться в свои квартиры.

«Мы перевыполнили план по привлечению количества и рабочей силы и техники. В этом микрорайоне работают почти 800 человек, более 30 единиц техники. Все взятые на себя обязательства мы выполним», — пообещал Дрозденко.

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