Лондон, 17 ноября, 2022, 21:37 — ИА Регнум. В случае если Запад захочет соревноваться с Россией в Арктике, потребуется не менее 10 лет, чтобы достичь похожего потенциала. Об этом сообщает Britain’s News Channel.

Mil.ru В Арктике

«Арктика в настоящее время является темной областью на карте <…> Она настолько обширна, что у нас мало ресурсов для наблюдения», — сказал Кетил Ольсен, бывший военный представитель Норвегии в НАТО и Европейском союзе.

Он также отметил, что Западу потребуется не менее 10 лет, чтобы догнать российские военные силы в Арктике.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что генеральный консул США в Квебеке (Канада) Даниэль Моноссон заявила, что независимо от того, кто сидит в Белом доме, присутствие США в Арктике является приоритетом.

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