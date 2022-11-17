Москва, 17 ноября, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Популярный телеведущий Дмитрий Нагиев намерен возобновить работу на телевидении, когда наступят более «благоприятные времена» для развлекательных передач. Об этом он рассказал в интервью для РИА Новостей.

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«Вернусь, когда будут благоприятные времена для шутливого, легкого ведения развлекательных программ», — сказал Нагиев. Он также отметил, что решение о его уходе из «Голоса» было принято совместно с руководством программы.

Напомним, Дмитрий Нагиев работал ведущим «Голоса» с 2012 года. В августе 2022 года стало известно, что место телеведущего на проекте займет Лариса Гузеева.