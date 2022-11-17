Красногорск, , 18:33 — REGNUM Депутаты Мособлдумы внесли поправку в закон о предоставлении земельных участков по губернаторской программе «Земля врачам». Перечень врачебных специальностей решили расширить — теперь на участки смогут претендовать также медики со специальностью «физическая и реабилитационная медицина».

Врач (сс) mos.ru. Евгений Самарин

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что в Московской области граждан, нуждающихся в медицинской реабилитации, становится все больше. В связи с этим, по его словам, необходимо, чтобы медучреждения были укомплектованы специалистами данной сферы. Выделение земельного участка в безвозмездное пользование поможет привлечь в больницы новые кадры.

Согласно поправке, на получение земли теперь могут претендовать врачи по одной из 37 узких специальностей с опытом работы не менее трех лет.

При этом врачи-реабилитологи могут рассчитывать на получение участков в 23 муниципалитетах Подмосковья. Речь идет как о функционирующих отделениях медреабилитации, так и о тех, которых только планируют открыть.

Министр имущественных отношений МО Наталья Адигамова рассказала, что за текущий год по программе «Земля врачам» уже выделен 1091 земельный участок, а это 109% от запланированного объема. Всего в рамках программы участки получили 1378 медработников. Адигамова назвала пять городских округов, которые являются безусловными лидерами по предоставлению земли медикам и уже значительно перевыполнили годовой план: Богородский округ, в котором участки предоставлены 191 врачу; Домодедово — выделено 155 участков; Коломна — 106; Щелково — 100 и Раменское — 75.

Процедура получения земельных участков по программе «Земля врачам» очень проста. Подать заявку можно одним из двух способов.

Во-первых, врач может обратиться в местную администрацию. Ему будет предложен перечень участков на выбор.

Второй вариант — это самостоятельно найти участок на публичной кадастровой карте. После этого на региональном портале госуслуг нужно обратиться за услугой «Предварительное согласование земельных участков», затем за услугой «Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование» — на этом этапе необходимо указать координаты участка, свою должность и место работы.

На оформление земельного участка по программе «Земля врачам» уходит 15 рабочих дней.