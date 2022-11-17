Варшава, , 18:34 — REGNUM Беженцы с территории б. УССР в Польше вызывают негативные чувства у коренного населения. Об этом пишет Myśl Polska.

Флаг Польши Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам журналиста издания, беженцы вольготнее стали себя чувствовать, их «аппетит растёт и становится всё более утончённым».

Он привёл в пример травлю Малгожаты Шлаговской-Скулской, «которая более чем десять лет организовывала фестиваль российского кинематографа» в Польше. В этом году он оказался сорван из-за «антироссийской истерии, развязанной» в республике.

Шлаговской-Скулской устроили то, что называется «охотой на ведьм». Травля была инициирована приезжими с территории б. УССР.

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