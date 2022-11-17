Санкт-Петербург, 17 ноября, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Меры Санкт-Петербурга по поддержке кинотеатров оказались действенными, поэтому опыт города предложили применить в других регионах России. Об этом 17 ноября заявил вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Кинотеатр

Вице-губернатор сообщил, что меры поддержки кинотеатров положительно сказались на их работе. Действенность предпринятых в Петербурге мер отметили в Ассоциации владельцев кинотеатров.

«В Санкт-Петербурге как раз был самый удачный опыт. Помимо такого финансового субсидирования произошёл вау-эффект, который превратил эту финансовую поддержку кинотеатров в какую-то общественно-значимую акцию, о которой говорили, писали», — отметил руководитель ассоциации Алексей Воронков.

Он добавил, что с мая по октябрь текущего года в Петербурге не закрылся ни один кинотеатр. В городе прошли такие киноакции, как «Великая история Санкт-Петербурга в большом кино» и «ПервоКлассный выходной!». В период их проведения на сеансы пришли более 200 тыс. человек.