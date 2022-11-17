Пермь, 17 ноября, 2022, 18:19 — ИА Регнум. В городе Перми суд рассмотрит дело против жителя Москвы, который обвиняется в попытке дать 50 тысяч долларов в качестве взятки сотруднику ФСБ, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным следствия, в 2021 году сотрудники ФСБ России проводились оперативно-розыскные мероприятия, связанные с заключением государственных контрактов на закупку медицинских изделий в одном из медучреждений Прикамья. Фигурант согласился выступить посредником в передаче взятки силовикам. Заместитель главврача поручил передать 50 тысяч долларов США за прекращение проверки.

Посредник был задержан и признал свою вину в совершении преступления. Поскольку он заключил досудебное соглашение со следствием, уголовное дело рассмотрят в особом порядке. Материалы напрвляют в суд для рассмотрения по существу.

На завершающей стадии находится расследование уголовного дела в отношении заместителя главного врача пермского медучреждения. Ему инкриминируют предложение посредничества во взяточничестве в особо крупном размере.